Москва, , 14:58 — REGNUM Спрос в 2020 году на октябрь на отдых в Сочи по сравнению с 2019 годом увеличился в два раза. Туроператоры объясняют такой рост необычно теплой погодой и низкими ценами на туры, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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На курортах Кубани осенью в основном отдыхают семейные пары без детей, люди возраста 50+ и пенсионеры. По данным на 6 октября, температура воздуха в Сочи доходит до +25 в тени. Температура воды в Черном море составляет +24−25 градусов.

Цена недельных туров с авиаперелетом курорты Краснодарского края колеблется от 16,3 до 23,9 тыс. руб. на двоих. В этом году официально сезон в Сочи заканчивается 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, самым популярным направлением для летнего отдыха и лечения в санаториях России в 2020 году стал Сочи (2800 руб. сутки в санатории).

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