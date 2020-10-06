Варшава, , 14:57 — REGNUM Польский Центр изучения общественного мнения (CBOS) провел социологическое исследование, ходе которого выяснил уровень одобрения поляками деятельности Католической церкви. По сравнению с прошлым исследованием уровень поддержки данного религиозного института снизился. Об этом передает Dziennik.

Так, положительно воспринимают деятельность Католической церкви в Польше 49%, что на 8% меньше, чем было во время аналогичного опроса в марте текущего года. Отрицательное отношение к данному институту выразили 41%, хотя в марте данный вариант выбрали всего 32%.

«В настоящее время уровень одобрения деятельности Костела является одним из самых низких за последние 25 лет», — говорится в отчете CBOS.

Исследование показывает, что положительные оценки деятельности Католической церкви в основном дают верующие, посещающие костел не реже одного раза в неделю. Также это сторонники правящей партии «Право и справедливость», респонденты, исповедующие правые политические взгляды. Также высокий процент одобрения Католической церкви у наиболее возрастных респондентов.

Недовольные деятельностью Католической церкви нерелигиозные респонденты, атеисты, а также те, кто имеет левые или центристские политические убеждения. Также негативно оценивают Костел сторонники оппозиции и лица, которые моложе 45 лет. Более высокий процент в данной группе проживают в крупных городах.

Опрос проводился с 7 по 17 сентября 2020 года на выборке из 1149 человек.