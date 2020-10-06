Уфа, , 15:02 — REGNUM Бывших сотрудников полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий, осудили в Уфе. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что в конце 2018 года два следователя территориального отдела СУ СК РФ по Башкирии привлекли двух понятых и прибыли в отдел полиции, чтобы осмотреть место происшествия во время проводимой ими доследственной проверки.

Врио начальника отдела полиции приказал своим подчиненным — работникам дежурной части выдворить сотрудников следственного комитета и понятых из помещения, чтобы воспрепятствовать работе следователей. Полицейские вывели понятых и следователей из помещения дежурной части. При этом они применили насилие. В результате один из следователей получил телесные повреждения.

По данному факту в отношении трех бывших сотрудников отдела полиции № 11 УМВД России по Уфе было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий и подстрекательства к превышению должностных полномочий.

Обвиняемые были уволены со службы. Свою вину они не признали.

В результате Дёмский районный суд г. Уфы признал их виновными и в зависимости от роли и степени участия приговорил их к лишению свободы от 2 лет до 3 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком от двух до трех лет. При этом два экс-полицейских лишены права занимать должности в органах правопорядка сроком на два и три года.

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