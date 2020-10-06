Тегеран, , 15:00 — REGNUM За минувшие сутки на территории Ирана было выявлено свыше 4,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом за все время пандемии. Об этом 6 октября сообщила глава департамента по связям с общественностью иранского минздрава Сима Садат Лари, ее слова приводит агентство ISNA.

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«За истекшие сутки по состоянию на 6 октября по результатам диагностики в стране был выявлен 4151 новый пациент (с коронавирусом)», — заявила она.

Также, по ее данным, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 479 825. Кроме того, указывается, что за это же время в Иране 19 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 27 419.

При этом уточняется, что на данный момент в Иране от нового заболевания вылечились 394 800 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Иране за сутки было выявлено 3902 новых заразившихся коронавирусной инфекцией, что также на тот момент было самым большим за всю пандемию числом.