Воронеж, 6 октября 2020, 14:53 — REGNUM В Воронежской области за последние сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 6 октября.
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Всего по состоянию на 6 октября в регионе было зарегистрировано 194 летальных случая.
Выписаны после выздоровления были 16 тыс. 859 человек.
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