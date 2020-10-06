Воронеж, , 14:53 — REGNUM В Воронежской области за последние сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 6 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Всего по состоянию на 6 октября в регионе было зарегистрировано 194 летальных случая.

Выписаны после выздоровления были 16 тыс. 859 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронежской области за сутки выявили 186 новых носителей коронавируса