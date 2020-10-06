Чебоксары, , 15:29 — REGNUM В Чувашии с начала 2020 года сотрудники уголовного розыска раскрыли более 1700 преступлений, из них порядка 500 тяжких и особо тяжких. Об этом заявил министр МВД по Чувашии Виктор Шметков на торжественном мероприятии, посвященном дню образования службы в системе МВД России.

Как отмечает пресс-служба ведомства, глава регионального МВДотметил «слаженность действий сотрудников, результативность и положительные показатели оперативной деятельности». Отличившимся руководителям и сотрудникам подразделения были вручены памятные юбилейные медали и знаки МВД России «300 лет Российской полиции, а также Почетные грамоты МВД по Чувашской Республике.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии участились случаи хищения денег бесконтактным способом. Количество подобных преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросло в полтора раза. За 8 месяцев 2020 года мошенниками похищено у жителей Чувашии около 160 млн рублей.

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