Ханты-Мансийск, , 14:45 — REGNUM В Югре школьные каникулы начнутся традиционно с 26 октября и продлятся до 8 ноября. Об этом сообщил на заседании регионального оперативного штаба 6 октября заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов.

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Заседание проводилось, как уже принято в Югре, онлайн с трансляцией в социальные сети. Напомним, власти Югры неоднократно заявляли, что не будут переносить школьные каникулы из-за эпидобстановки в автономном округе. Старт каникул остался прежним, но отдых школьников увеличен на неделю.

«Мы не видим необходимости серьезно изменять традиционный период проведения школьных каникул», — ещё раз отметил Всеволод Кольцов.

Тем временем ковидная обстановка в автономном округе явно неблагополучная. Суточный прирост заражений коронавирусом скакнул с 72 случаев 7 сентября до 153 на 6 октября.