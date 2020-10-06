Воронеж, , 14:41 — REGNUM В Воронежской области 6 октября подтверждено 186 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на четыре теста больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрировано 19 тыс. 74 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 16 тыс. 859 пациентов, в том числе 169 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 194 человека. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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