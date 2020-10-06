Казань, , 15:30 — REGNUM В Татарии проходит второй этап конкурсного отбора на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад». Экспертная комиссии посетит до 15 октября 25 дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба минобрнауки РТ.

В рамках очного этапа будет оцениваться системность подходов к организации деятельности по билингвальному образованию дошколят, ресурсная обеспеченность деятельности, методик и технологий обучения детей государственным языкам, разнообразие и оригинальность представленных форм по данному направлению.

Десять лучших детских садов поощрят грантами в размере 500 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Казани 1 сентября открыли полилингвальный образовательный комплекс, где образовательный процесс идет на татарском, русском и английском языках. Аналогичное учреждение открыли в День знаний в Елабуге. Всего в республике к 2024 году появятся шесть таких полилингвальных комплексов. Строятся в настоящее время комплексы в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и второй в Казани.

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