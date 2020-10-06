Москва, , 14:38 — REGNUM Данные Роспотребнадзора о врожденной защите от пандемии — это по сути одна из гипотез, требующая практического обоснования, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя информацию о мутациях, защищающих от коронавируса.

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«В России за сутки выявлено 11 тыс. 615 новых случаев заболевания коронавирусом, растет число летальных исходов. С начала года в стране выявлено более 1,237 млн случаев заболеваний, но и количество выздоровевших граждан уверенно приближается к одному миллиону человек.

Ситуация тревожная и она должна развиваться под жестким контролем властей. Очевидно, что без дополнительных ограничительных мер не обойтись в Москве и Московской области — именно в этих субъектах страны наблюдается серьезный прирост заболеваний.

Коронавирус — новая реальность, которая до 2020 года была мало изучена учеными-вирусологами. Размышления Роспотребнадзора о врожденной защите от пандемии — это по сути одна из гипотез, требующая практического обоснования.

Исходя из заявления ведомства, генные изменения могут влиять, а могут и не оказывать особого влияния на восприимчивость организма к заболеванию.

Когда появятся научно обоснованные данные о связи всех генетических вариантов с подверженностью людей серьезному риску заболеть пандемией, тогда можно уже сделать первые выводы.

Очевидно, что в самой ближайшей перспективе настоящим спасением людей станет массовая вакцинация от коронавируса. Вероятно, уже к началу ноября вакцина «Спутник V» даст надежду на светлое завтра.

А сегодня важно максимально соблюдать все рекомендации врачей и местной власти, чтобы не попасть в объятия пандемии», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, люди с определенными генными мутациями не могут заразиться коронавирусом, считают в Роспотребнадзоре.

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