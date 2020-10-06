Москва, , 14:37 — REGNUM В России необходимо увеличить темпы и объёмы работ по ликвидации экологического ущерба, заявил 6 октября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, на сегодняшний день общая площадь опасных объектов в стране оценивается более чем в 77 тыс. га, где «сосредоточено порядка 350 млн тонн загрязняющих веществ».

«Нужно увеличивать по возможности и темпы, и объёмы работ по ликвидации накопленного экологического ущерба», — сказал Медведев, а совещании по вопросу выработки механизмов повышения эффективности мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2020 года в Красноярском крае произошла экологическая катастрофа. На ТЭЦ-3 Норильска был повреждён один из резервуаров хранения дизтоплива. В результате произошла утечка около 21 тыс. тонн топлива. Был введён режим ЧС федерального уровня. Ущерб, нанесённый природе, Росприроднадзор оценил почти в 148 млрд рублей.

На прошлой неделе жители Камчатки стали публиковать в социальных сетях кадры с пляжей недалеко от Петропавловска-Камчатского. На них видно, что в некоторых местах лежат мертвые осьминоги, морские ежи, морские котики, рыба.

В камчатском минприроды заявили, что выброс морских животных связан с загрязнением прибрежных вод. Сообщалось о возможном сбросе льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов. Следственный комитет начал проверку.

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