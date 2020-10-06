Саранск, , 14:36 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков посетил вновь построенный детский сад в поселке Ялга городского округа Саранск. Дошкольное учреждение на 160 мест построено в рамках национального проекта «Демография».

Для жителей поселка детсад был долгожданным, до этого здесь работало лишь одно дошкольное учреждение. В новом детском саду есть все необходимое для комфортного пребывания детей и их развития: изостудия, залы гимнастических и музыкальных занятий. Сад рассчитан на семь групп, все они имеют самостоятельные выходы на игровые площадки.

Волков отметил, что кроме детского сада в Ялге, готовятся к вводу в эксплуатацию детские сады в Рузаевке, Ардатове, Атюрьеве, Дубенках, селе Белозерье Ромодановского района. В 2021 году также по нацпроекту будут построены еще три детских сада: два — в Саранске и один — в поселке Зубова Поляна. Таким образом, в республике будет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования.

В завершение встречи всем педагогам детского сада вручили цветы от главы Мордовии в честь Дня учителя.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя. Волков отмечал, что в республике не планируют смещать традиционные сроки осенних школьных каникул, они намечены на 27 октября — 4 ноября. Однако «если заболеваемость будет резко расти, эти сроки могут измениться».