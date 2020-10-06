Уфа, , 14:38 — REGNUM Мобильные пункты вакцинирования от гриппа открылись в Уфе. Об этом 6 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

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По его словам, привиться может бесплатно любой человек. Для этого нужно лишь взять с собой документ, удостоверяющий личность. Мобильные пункты открылись в парке «Кашкадан», в Гостином дворе, ТЦ «АкварИн» (Инорс), в парке «Волна» (Затон), а также в ДТ «Орион» (Дёма). Они будут работать с 9:00 до 17:00 часов по 11 октября текущего года. Перед вакцинацией проходит короткий медицинский осмотр.

Глава региона напомнил, что несовершеннолетние и беременные женщины могут привиться только в поликлиниках по месту жительства. Прививку от гриппа можно сделать и в других городах и селах Башкирии.

Радий Хабиров отметил, что он сам планирует на днях сделать прививку, так как на фоне коронавируса нельзя забывать и о других болезнях, которые стали еще опаснее из-за перегруженной медицинской системы.

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