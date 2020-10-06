Саранск, , 14:18 — REGNUM В Мордовии в настоящее время не планируют смещать традиционные сроки осенних школьных каникул, они намечены на 27 октября — 4 ноября. Об этом заявил глава республики Владимир Волков, принимая участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя. Он не исключил, что «если заболеваемость будет резко расти, эти сроки могут измениться».

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По словам главы региона, за последние годы в сфере образования Мордовии произошли позитивные изменения. Однако новое время диктует новые вызовы и повышенные требования, как к педагогу, так и к системе образования в целом. В этом году таким вызовом для всех стала пандемия коронавируса.

«Нам пришлось завершать учебный год в непривычном, дистанционном режиме. Эта ситуация вызвала большое количество вопросов и непонимания со стороны родителей. Педагогам приходилось особенно непросто. Но все меры принимались для безопасности участников образовательного процесса. И во многом благодаря этому мы смогли начать новый учебный год в очном, традиционном формате», — отметил Волков и поблагодарил учителей за терпение, понимание и слаженную работу.

Глава республики уточнил, что опыт прошлого учебного года активно используется сейчас и позволил наладить максимально безопасный режим работы школ.

«Я хочу в очередной раз подчеркнуть: мы не планируем перехода на массовое дистанционное обучение. В целом это приводит к снижению качества образовательных результатов и психологическому дискомфорту детей. Поэтому мы поддерживаем педагогов и родителей в стремлении сохранить очный режим учебы. В крайнем случае, мы можем отправить на «удаленку» отдельный класс или параллель. Но это лишь временная мера, на случай осложнения эпидобстановки», — заверил глава Мордовии.

«Учитель — это не просто профессия. Прежде всего, это — великое призвание, очень ответственная и благородная миссия. Я сердечно поздравляю вас и всех педагогов Мордовии с профессиональным праздником — Днём учителя!», — обратился Волков к присутствующим на мероприятии педагогам. Лучшие учителя республики были награждены государственными наградами.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральные выплаты за классное руководство начислены 4041 педагогу Мордовии. На эти цели республика получила 106 млн рублей. Кроме того, сохраняются региональные выплаты, предназначенные учителям.