Элиста, , 14:18 — REGNUM В Республике Калмыкия держится стабильный рост случаев заражения коронавирусом. Так, за истекшие сутки выявили 77 носителей инфекции, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве здравоохранения 6 октября.

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Несмотря на то, что болезнь COVID-19 в большинстве случаев протекает в лёгкой форме, резко возросла нагрузка на стационары. Если неделей ранее в Калмыкии госпитализация потребовалась 551 жителю, то в настоящее время занято уже 665 коек. Ещё 3 тыс. 926 человек соблюдают режим самоизоляции.

Всего с начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 6 тыс. 965 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 4 тыс. 72 жителя республики.