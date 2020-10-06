Москва, , 14:14 — REGNUM Словения упростила правила для въезда туристов из России. С октября соблюдать десятидневный карантин по коронавирусу больше не придется, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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При этом сохраняются другие обязательные требования. Интуристы по прибытия в страну должны предъявить отрицательный ПЦР-тест. При этом Словения принимает тесты не всех российских лабораторий, а только 180, из них 32 в Москве.

Прямого авиасообщения между Россией и Словенией сейчас нет. Попасть в эту страну можно лишь с двумя пересадками — в Стамбуле и в Париже. Билет на одного человека стоит от 25 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Словения открыла границы и отменила все «коронавирусные» ограничения для туристов из 14 стран.

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