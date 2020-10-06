Красноярск, , 14:09 — REGNUM Чиновник службы строительного надзора из Красноярска признан виновным в совершении ряда должностных преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Вынесен приговор 40-летнему жителю Красноярска, состоявшему в должности государственного инспектора отдела надзора за долевым строительством службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Он признан виновным в получении взятки, посредничестве во взяточничестве и других преступлениях.

По данным ведомства, в 2017 году госинспектор узнал, что сотрудники полиции проводят проверку в отношении гендиректора одной из строительных организаций по факту неисполнения им обязательств по договорам долевого участия. Он предложил директору свои услуги по прекращению проверки, попросив за это две однокомнатные квартиры и 2,5 млн рублей. Директор согласился и оформил две квартиры на знакомую обвиняемого. При этом сотрудники полиции возбудили против него уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

Генеральный директор предъявил претензию госинспектору за «невыполненные обещания». Последний ответил, что якобы оказал помощь в переквалификации с более тяжкой статьи на менее тяжкую и потребовал передать ему 2,5 млн рублей.

После этого директор строительной фирмы обратился в правоохранительные органы. Госинспектора задержали в момент передачи денег сотрудники регионального УФСБ.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность обвиняемого к совершению ещё одного преступления. По версии следствия, в 2015 году подозреваемый получил взятку — квартиру стоимостью 1,8 млн рублей. За это юридическое лицо должно было избежать административной ответственности за допущенные нарушения.

Суд назначил чиновнику наказание — шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 30 млн рублей. Кроме того, он лишён права занимать государственные должности на шесть лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске перед судом предстанут экс-министр социальной политики края, её бывший первый заместитель и трое представителей коммерческой организации.

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