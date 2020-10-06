Москва, , 14:07 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 6 октября заявил, что ситуация с коронавирусом в столице становится сложнее.

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"Ситуация с коронавирусом с каждым днём становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны», — написал мэр в личном блоге.

Собянин напомнил, что число госпитализированных превысило 1 тыс. человек, при этом рост продолжается. Вчера в столице открыли два резервных госпиталя — в «Сокольниках» и «Крылатском».

Мэр рассказал, что многие москвичи прислушиваются к требованиям санитарных врачей и соблюдают вынужденные ограничительные меры, «но, к сожалению, далеко не всё».

«Поэтому сегодня вводятся дополнительные меры контроля за ранее принятыми решениями», — сообщил он.

Среди новых мер, введённых указом мэра, отмена льготного проезда в общественном транспорте для школьников, бесплатного для пенсионеров, перевод продаж билетов на культурно-досуговые мероприятия в онлайн-режим. Кроме того, компании должны отчитываться о переводе сотрудников на «удалёнку».