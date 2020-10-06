Саратов, , 14:09 — REGNUM За 9 месяцев текущего года ветеринарная служба Саратовской области в рамках плановых противоэпизоотических мероприятий провела 5,8 млн профилактических процедур и более 2,3 млн исследований. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ветеринарии.

За 9 месяцев проверено на бруцеллез 653,5 тыс. животных. На лейкоз проведено 380 тыс. исследований крупного рогатого скота (КРС). Туберкулинизации подвергнуто более 400 тыс. голов КРС. Ветеринары провели 3,5 млн вакцинаций, в том числе против бешенства привито 274 тыс. животных различных видов. Против сибирской язвы иммунизировали почти 900 тыс. голов скота. Около 500 тыс. свиней вакцинировали против классической чумы.

В нескольких районах области профилактическая кампания подошла к концу.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области в 2020 году в два раза увеличилось количество регистрируемых очагов бешенства животных. Инфекцию с начала года по состоянию на 23 сентября выявили в 99 населенных пунктах. В текущем году привили порядка 257 тыс. животных. В природных очагах бешенства разложили 612 тыс. приманок с вакциной. В октябре планируется раскладка еще такого же количества доз. На 2021 год для области заказали 4,97 млн приманок с вакциной от бешенства.

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