Джуба, , 14:06 — REGNUM Школы в Южном Судане официально открылись с понедельника, 5 октября, спустя более чем шесть месяцев с тех пор, как они были закрыты в марте в качестве меры по борьбе с распространением коронавиурса. Об этом сообщает ВВС Africa.

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Две недели назад президент страны Сальва Киир распорядился возобновить работу школ и университетов, так как в стране продолжает снижаться число выявленных случаев заражения коронавирусом.

Возобновление работы школ было поддержано кампанией «снова в школу» под девизом: «безопасное обучение во время и после пандемии» коронавируса.

Выступая перед студентами и преподавателями в понедельник, министр образования Южного Судана Авут Дэн Ачуил сказал, что возобновление обучения будет осуществляться в два этапа. Первыми в школы вернуться ученики начальных классов и выпускники средних школ. На втором этапе, к апрелю 2021 года, будут вновь открыты все школы для учеников всех классов.