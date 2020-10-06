Москва, , 14:01 — REGNUM 6 октября в России снова выросло количество новых зараженных коронавирусом. Показатели возвращаются к уровню мая-июня 2020 года.

Эксперты допускают, что во время «второй волны» (или же продолжения первой) показатели будут в итоге в несколько раз выше, чем весной 2020 года.

На федеральном уровне по-прежнему никаких ограничений не вводится. Но в регионах власти усиливают как профилактические, так и ограничительные меры.

В Самарской области, Барнауле, Петербурге, гражданам старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Школьники в ряде субъектов Федерации готовятся к уходу на досрочные каникулы. В Петербурге и Самарской области такие каникулы вероятны, в Курганской области — уже неизбежны.

В нескольких регионах, включая Москву, Подмосковье, Карачаево-Черкессию, Тюмень, Екатеринбург, расконсервируют прежние COVID-госпитали или обустраивают новые.

Новые койки для пациентов с COVID-19 разворачивают в Бурятии, Самарской и Архангельской областях. Одновременно с этим в Томской области ограничили посещение больниц.

Регионы становятся ближе и к переводу на дистанционную работу. В Курганской области и Барнауле пока ограничились рекомендациями работодателям. А вот в Москве работодатели должны еженедельно отчитываться о соблюдении установленной нормы, в случае нарушений они могут быть оштрафованы, или же их деятельность будет приостановлена.

Используются и другие меры контроля. В Свердловской области запрещено обслуживать в магазинах посетителей без масок. В Перми штрафуют вернувшихся из поездок за отказ проходить обследование. В Ярославле к контролю за соблюдением масочного режима предполагается привлечь системы видеонаблюдения.

В Москве приостанавливается действие социальных карт для школьников и пенсионеров. В Барнауле обсуждают перспективу отмены всех массовых мероприятий. В Ставропольском крае для всех приезжающих из других регионов введена обязательная двухнедельная самоизоляция, а в Чувашии за приезжающими предполагается усилить контроль.