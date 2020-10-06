Москва, , 13:57 — REGNUM В экологической ситуации на Камчатке нужно разобраться досконально. Об этом на совещании по вопросу выработки механизмов повышения эффективности мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он призвал «досконально разобраться в экологической ситуации на Камчатке, причинах, проинформировать общественность».

Медведев также призвал «по возможности» увеличить темпы и объемы работ по ликвидации накопленного экологического ущерба.