Москва, , 13:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп призвал американцев не бояться коронавируса. Однако насколько они ему поверят — большой вопрос, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«На сегодняшний день в мире выявлено более 36 млн заболеваний коронавирусом, его жертвами стали более 1 млн человек. В этой тревожной и печальной статистике уверенные лидерские позиции занимают США.

К 7 октября пандемией заболели более 7,6 млн американцев, а его жертвами стали более 215 тысяч человек. В этой связи президент Трапм поступил правильно и решительно — он блестяще обратился к гражданам, вселив надежду и оптимизм.

Нужно отметить, что риторика Дональда Трампа мгновенно отыгрывается рынками, сегодня ключевые активы (нефть, доллар, фондовый рынок) торгуются в зеленой зоне.

Одного оптимистичного твита Трампа достаточно, чтобы взбодрить рынки. Однако насколько поверят американцы нынешнему президенту — большой вопрос.

Но наверстать отставание от Байдена ему под силу, его личная победа над коронавирусом станет драйвером роста доверия и уважения населения к нему», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп призвал американцев не бояться коронавируса, опубликовав свое видеообращение в Twitter.

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