Ново-Огарево, Московская область, , 13:54 — REGNUM Стратегию развития физической культуры и спорта на период до 2030 года необходимо скорректировать с учетом прошедшего 6 октября обсуждения. Об этом президент России Владимир Путин заявил, подводя итоги заседания Совета по физкультуре и спорту.

«Нужно внести необходимые коррективы в эту стратегию по результатам сегодняшнего обсуждения и начать ее реализацию со следующего года», — потребовал глава государства.

Президент выразил надежду на эффективную работу в этом направлении всех министерств и ведомств. Документ необходим для достижения главной цели — улучшения здоровья, качества и продолжительности жизни населения России.

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