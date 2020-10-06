В России продолжают ужесточать меры по борьбе с распространением COVID-19.

Московские власти намерены ограничить льготный проезд школьников и пенсионеров с 9 по 28 октября. В России все больше образовательных учреждений переводят обучение в дистанционный формат.

Ряд экспертов утверждает, что осенняя волна пандемии может оказаться в разы масштабнее весенней.

Согласно официальным данным, темпы распространения инфекции в России продолжают расти.

За месяц количество выявляемых за сутки случаев увеличилось более чем в 2 раза (5100 и 11 600). Растет и число «активных случаев» (число больных в настоящее время) — на 6 октября в России SARS-CoV-2 болеют 227 265 человек.