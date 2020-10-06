6 Октября
14:03
Каникулы, удалёнка, самоизоляция: регионы готовятся отражать «вторую волну»
6 октября в России снова выросло количество новых зараженных коронавирусом. Показатели возвращаются к уровню мая-июня 2020 года. Эксперты допускают, что во время «второй волны» (или же продолжения первой) показатели будут в итоге в несколько раз выше, чем весной 2020 года. На федеральном уровне по-прежнему никаких ограничений не вводится. Но в регионах власти усиливают как профилактические, так и ограничительные меры.