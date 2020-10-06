Самара, , 14:04 — REGNUM Кандидатура Эдуарда Харченко согласована на пост нового уполномоченного по правам предпринимателей в Самарской области. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба Самарской губернской думы.

По сообщению пресс-службы ведомства, члены комитета по промышленности, предпринимательству и торговле рекомендовали Самарской губернской думе согласовать кандидатуру Эдуард Харченко на пост уполномоченного по правам предпринимателей в регионе.

Отмечается, что его кандидатура была внесена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и одобрена предпринимательским сообществом региона. К тому же кандидатура Эдуарда Харченко была согласована и с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Сообщается, что депутаты единогласно выразили доверие кандидату. Эдуард Харченко с 2004 года работал на руководящих должностях в различных коммерческих организациях Самарской области.

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