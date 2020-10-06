Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:47 — REGNUM Бывшего министра внутренних дел Карачаево-Черкесии Игоря Трифонова этапировали на Урал. Из СИЗО № 4 Москвы он доставлен в исправительную колонию №13 для бывших силовиков в Нижнем Тагиле. На время следствия Трифонов будет находиться в помещении, которое функционирует в режиме следственного изолятора, передает ТАСС.

В этой же колонии в настоящее время находится бывший зампредседателя правления ООО Коммерческий банк «Кольцо Урала» Олег Коноплёв, проходящий по делу Трифонова, которого обвиняют во взятке в особо крупном размере в сумме 7,5 млн рублей, полученной от банкира.

События, которые легли в основу уголовного дела, произошли, по версии следствия, в бытность Трифонова начальником полиции Екатеринбурга — до назначения главой МВД Карачаево-Черкесии.

Читайте также: Экс-глава МВД Карачаево-Черкесии заключен под стражу

Напомним, Игорь Трифонов был задержан 18 сентября в Москве. С 2017 по 2019 год он возглавлял министерство внутренних дел Карачаево-Черкесии, до этого — с 2011 по 2017 год — работал в должности главы УМВД по Екатеринбургу. Мещанский суд Москвы арестовал его на два месяца на время следствия.

Читайте также: Экс-главу МВД Карачаево-Черкесии этапируют на Урал