Рязань, , 13:40 — REGNUM В Рязанской области 6 октября подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на три положительных теста больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области был зарегистрированы 8476 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6819 пациентов, в том числе 22 — за последние сутки.

За весь период скончались 52 человека. Новых летальных случаев не зарегистрировано за последние сутки.

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