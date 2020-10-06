Москва, , 13:37 — REGNUM В России вторая волна коронавируса может стать более интенсивной, тем не менее система здравоохранения к этому готова, заявил доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн.

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"Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11,3 тыс. Волна будет более жёсткой, чем была», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что отечественная система здравоохранения готова и сейчас будет «бороться лучше, тем более что готова вакцина».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова заявила, что ситуация с коронавирусом в России в дальнейшем будет развиваться.

В России за сутки 5 октября 2020 года зафиксировано 11 615 новых случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее был выявлено 10 888 новых случаев заражения.

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