Тамбов, , 13:37 — REGNUM В Тамбовской области 6 октября подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За сутки число новых положительных тестов выросло на два.

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Всего в области зарегистрированы 8016 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6811 пациентов, в том числе 37 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 46 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

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