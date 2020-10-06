Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM Лиговский путепровод на юго-западе Санкт-Петербурга получит на достройку 1 млрд рублей из федерального центра. Об этом сообщили в Смольном.

Уже подписано соответствующее распоряжение правительства РФ. Деньги направят в рамках распределения межбюджетных трансфертов на дорожную деятельность по ведомственной целевой программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Сейчас подрядчик «СК «Орион плюс» работает над земляным полотном и дорожной одеждой на проспекте Маршала Жукова и Таллинском шоссе, а также возводит гидроизоляцию и покрытие путепровода первой очереди, устанавливает фундаменты для шумозащитных экранов и обустраивает ливневую канализацию.

При этом объект, который начали реконструировать еще в 2018 году, готов лишь на 30%. Изначально его заключили на 3,6 млрд рублей с ЗАО «Пилон». В октябре 2019 года стало известно, что Смольный его расторг из-за «ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по государственным контрактам», а к «Пилону» подали иск о банкротстве. Работы стояли еще с весны 2019 года «в связи с трудностями в компании», однако город надеялся на лучшее и «неоднократно продлевал начало процедуры расторжения» контракта. Но работы так и не возобновились, пока компанию не сменили.

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В результате, как неоднократно подчеркивали местные жители и депутаты ЗакСа, несколько районов города долгое время задыхаются от пробок.

До конца года планируется переключить движение на построенный путепровод первой очереди. Целиком путепровод реконструируют только к концу октября 2021 года.

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