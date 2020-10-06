Москва, , 13:11 — REGNUM Кассы театров, музеев, концертных залов и других культурно-досуговых учреждений Москвы перейдут исключительно в онлайн-режим. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

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«Обычные кассы прекратят свою работу», — пояснил мэр в личном блоге.

По его словам, решение позволит контролировать заполняемость залов, а также соблюдение правил рассадки.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр приостановил льготный проезд в общественном транспорте Москвы для школьников и бесплатный для людей старше 65 лет.