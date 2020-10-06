Челябинск, , 13:08 — REGNUM В Челябинске представители власти посетили дом на улице Сталеваров, 86а, где ранее произошёл потоп. Об этом журналистам заявил глава Металлургического района города Сергей Кочетков.

Как пишет 74.ru, там он побывал утром 6 октября. Чиновник признал, что дом является ветхоаварийным. Расселить его могут в 2020—2021 годах.

Всего в этом доме находится 12 квартир. Подтопление было с одной стороны, однако в квартире на первом этаже жильцов нет, окна заколочены. На месте находятся вице-мэр Александр Астахов, а также специалисты мэрии, управления ЖКХ и управляющей компании.

«Дом должны подключить к теплоснабжению и электричеству, управление ЖКХ будет контролировать действия управляющей компании по восстановлению инженерных коммуникаций», — заверил Кочетков журналистов. Как сообщало ИА REGNUM, в результате подтопления жильцы лишились отопления и электричества.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске горячая вода залила многоквартирный дом