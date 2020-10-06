Ново-Огарево, Московская область, , 13:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил подумать над предоставлением льгот и скидок для граждан, которые сдали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Так, соответствующую инициативу на заседании Совета по физкультуре и спорту предложил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Обо всем этом можно, конечно, подумать», — ответил ему глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Путин заявил, что за последнее время в России модернизировали довольно много крупных спортивных объектов, пришло время расширять сеть небольших площадок и залов.

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