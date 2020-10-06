Барнаул, 6 октября 2020, 13:08 — REGNUM За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирус выявили у 114 человек, сообщили ИА REGNUM 6 октября в правительстве региона.
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Также за сутки в крае выздоровели 142 человека и скончались восемь пациентов с коронавирусом (четверо — от COVID-19, четверо — от иных причин).
Всего в Алтайском крае на сегодняшний день коронавирус выявлен у 14 448 человек. Состояние 270 пациентов оценивают как тяжёлое, к аппаратам ИВЛ подключены 89 человек.
Выздоровели 12 558 человек. За весь период в регионе умерли 537 пациентов с SARS-CoV-2.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 5 октября в Алтайском крае коронавирус выявили у 104 человек, выздоровели 59 пациентов, скончались шестеро.