Москва, , 13:06 — REGNUM Дональд Трамп всеми силами пытается мобилизовать свой электорат, но, очевидно, его политика борьбы с коронавирусом была провальной: в итоге США — лидер по смертности населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Переход.

«С момента начала пандемии рейтинг текущего президента США неуклонно снижался, а заболевание коронавирусом вообще создало впечатление угрозы для его жизни.

Пока рынки слабо в это верят (в отличие от избирателей) и почти не реагируют, кроме роста акций Regeneron и Gilead — производителей препаратов от коронавируса, которыми лечили Трампа.

Потенциально проблемы со здоровьем первого лица США (и его команды — пресс-секретарь Белого дома тоже заражена), конечно, сделают ещё больший перевес рейтинга в сторону Джо Байдена.

А индексы акций могут войти в пике, так как весь президентский срок именно Трамп делал все возможное для «пампа» рынка. Если таких вербальных интервенций не будет, существует большая вероятность, что пузырь ожиданий может лопнуть.

Это, безусловно, касается технологических компаний, стоимость которых фантастически высока даже по сравнению с бумом «доткомов» в 2000 году.

Пока все идет к этому сценарию, и шансы на переизбрание Трампа неуклонно падают», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп записал из Белого дома видеообращение, в котором призвал жителей страны не бояться коронавирусной инфекции.

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