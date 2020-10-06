Ставрополь, , 13:06 — REGNUM Бывший представитель Карачаево-Черкесии в Совете Федерации Вячеслав Дерев арестован. Такое решение принял в отношении задержанного суд в Ставрополе. Срок пребывания под стражей составит, по предварительным данным, два месяца.

Камера СИЗО Richard Bistrong

Как сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Дерев является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в 2012 году. Его обвиняют в хищении около 110 млн рублей бюджетных средств при осуществлении коммерческой деятельности. Сегодня, 6 октября, появилась информация о его задержании.

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Как полагает следствие, в составе организованной группы из шести человек была проведена махинация с налогом на добавленную стоимость. В марте 2018 года Дерева арестовали. Он отсидел в ходе следствия почти год в СИЗО.

В марте 2019 года экс-сенатора в связи с плохим состоянием здоровья отпустили в зале суда под домашний арест, где, полагалось, он будет знакомиться с материалами дела.

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