Владимир, 6 октября 2020, 13:03 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 6 октября зарегистрировано 230 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
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За последние сутки были подтверждены три смерти пациента с коронавирусом.
За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 6003 человека.
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