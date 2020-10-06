Архангельск, , 13:02 — REGNUM Рост заболеваемости COVID-19 в Котласе заставил региональный минздрав пересмотреть подход к лечению пациентов с коронавирусом.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, в настоящее время терапию от COVID-19 получают 405 человек, из них 171 больной лечится в специализированном госпитале на базе инфекционного отделения, еще 234 человека на дому. В реанимации находятся три пациента с новой коронавирусной инфекцией. Пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, на данный момент нет.

«По результатам совещания и обхода определены стратегия и тактика дальнейших действий больницы по приему заболевших, разделению потоков пациентов и их лечению, — сообщил министр здравоохранения Антон Карпунов в ходе своего визита в Котлас. — В частности, увеличен коечный фонд инфекционного отделения до 200 коек, дополнительные изолированные помещения выделены в семиэтажном корпусе больницы, организован отдельный вход с улицы».

Развертывание дополнительных коек — не единственное, в чем нуждается больница Котласа — в настоящее время обсуждаются вопросы дополнительного усиления учреждения внешними кадровыми и техническими ресурсами.

Как сообщало ИА REGNUM, Котлас находится в лидерах по суточному приросту заболевших COVID-19 в Архангельской области. За последние сутки здесь было выявлено 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 3 октября в городе введен обязательный масочный режим.