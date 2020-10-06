Владимир, , 13:00 — REGNUM Во Владимирской области 6 октября подтверждено 60 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 7600 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6003 пациента, в том числе 21 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 230 человек, три новых смерти подтверждены за последние сутки.

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