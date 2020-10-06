Тюмень, , 13:00 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 6 октября.

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Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 97 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 6 октября зарегистрировано 10 057 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7755 человек, 41 пациент с COVID-19 скончался.

В инфекционных госпиталях региона 20 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, 1128 носителей коронавируса остаются под медицинским наблюдением.