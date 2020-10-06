Джакарта, , 12:54 — REGNUM Председатель Народного консультативного конгресса в Индонезии Бамбанг Сусатьо попросил правительство рассмотреть возможность переноса региональных выборов в 2020 году, если число жертв коронавируса и нарушителей санитарного протокола продолжит расти, сообщает Kompas.

«Правительство, в данном случае министерство внутренних дел, должно быть твердым в принятии политики и решений», — заявил Бамбанг Сусатьо.

«Если число жертв и нарушителей протоколов здоровья на этапе региональных выборов всё ещё будет расти, необходимо рассмотреть возможность переноса выборов», — продолжил председатель Народного консультативного конгресса.

По словам политика, правительство должно сделать общественную безопасность и здоровье приоритетом для правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Бангкоке провело семинар с индонезийскими гражданами в Таиланде.

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