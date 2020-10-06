Екатеринбург, , 12:58 — REGNUM В Свердловской области снизилась за неделю 28 сентября — 4 октября 2020 года заболеваемость ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

За данный период врачи зафиксировали 25 791 случай ОРВИ. Показатель — 61,6 на 10 тыс. человек, что ниже на 9,1%, чем за неделю до этого. Тем не менее эпидпорог по совокупному населению всё равно превышен на 4,2%.

Около половины всех случаев произошло в Екатеринбурге (12 845 случаев, 83,5 на 10 тыс. населения). Показатель ниже эпидпорога на 14,7%, снизился на 5% по сравнению с неделей до этого.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области на фоне заболеваемости ОРВИ появились очереди в поликлиниках. Люди часами ждут приёма врача-терапевта.

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