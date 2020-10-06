Москва, , 13:18 — REGNUM Между Россией и рядом стран Латинской Америки будет организован телемост, в котором примут участие космонавты из РФ и жители южноамериканских стран. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

Отмечается, что телемост состоится 7 октября в 18:00 на ВДНХ из центра «Космонавтика и авиация». Мероприятие пройдёт в рамках Всемирной недели космоса. На связь с любителями космоса из Гватемалы, Никарагуа, Коста-Рики, Панамы, Гондураса, Республики Эль-Сальвадор, Доминиканской Республики, а также Парагвая выйдут российские космические эксперты, которые расскажут о своей профессии и ответят на вопросы участников акции.

«С каждым годом интерес испаноговорящих стран к космонавтике возрастает, а претендентов на полет к орбите Земли из стран, некогда далеких от космоса, становится всё больше. В рамках телемоста мы с удовольствием поговорим с аудиторией Латинской Америки о профессии космонавта, поделимся интересными историями из экспедиций и, надеюсь, увлечем космосом множество людей», — рассказал президент центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, летчик-космонавт РФ, Герой России Федор Юрчихин.