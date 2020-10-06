Салехард, , 12:52 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 6 октября региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Из них три новых случая зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Ноябрьске — 35, в Салехарде — 24, Муравленко — 25; Лабытнанги — 21; Надыме — 18.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 145 случаев.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 6 октября зарегистрировано 16 238 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 553 человека, 102 пациента с COVID-19 скончались.