Москва, , 12:52 — REGNUM В Госдуме винят чиновников, которые не сумели разобраться, что делать в связи с пандемией коронавируса.

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«Сложно сохранить душевное спокойствие в ситуации, когда чиновники постоянно выступают с противоречивыми заявлениями. Замминистра образования говорит об удаленке в Москве, Ульяновской области и на Сахалине ‑ и тут же опровергает свои же слова. Сенатор Рязанский… пугает закрытием границ — откуда у него информация, интересно? Сергей Собянин говорит, что ужесточения режима не будет, и тут же его ужесточает. Плюс вечные жалобы в стиле «неправильный народ чиновникам достался» — мол, они бы не вводили ограничения, но придется, если люди будут себя плохо вести. В подобной ситуации невозможно ничего планировать, невозможно быть уверенным в собственном будущем, неудивительно, что нервы не выдерживают и люди срываются на окружающих», — рассуждает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в Facebook.

Но виноваты не люди, отметил он.

«Виноваты чиновники, которые за полгода так и не сумели разобраться, что же нужно делать с ковидом», — считает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пассажир московского метрополитена набросился в вагоне на кашлявшую женщину без маски. За женщину вступились пассажиры.