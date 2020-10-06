Красногорск, , 12:54 — REGNUM На сегодняшний день самой главной задачей в Подмосковье является избежать карантина по коронавирусной инфекции. Об этом 6 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».

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Как указал губернатор Подмосковья, в настоящее время многие страны переходят на карантин, к примеру Израиль и некоторые другие, и потому задача России пройти данный, тяжелый период, соблюдая стандарты безопасности.

При это он также отметил, что в данный момент власти регионов в связи с ростом числа выявляемых случаев SARS-CoV-2 рекомендуют удалённую работу офисных сотрудников и другие мероприятия.

«Но сейчас самое главное — избежать карантина. Карантин — это самое сложное, что может испытать регион или какая-то страна», — подчеркнул Воробьёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за минувшие сутки было выявлено 11615 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 347 из которых — в Московской области.