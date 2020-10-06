Губаха, Пермский край, , 12:48 — REGNUM В Губахе Пермского края появится уникальный сквер. Одним из главных объектов станет судно, которое использовалось на съёмках фильма «Сердце Пармы», сообщает пресс-служба краевой администрации.

Судно длиной 20 метров и весом 10 тонн было изготовлено специально для съемок фильма. Огромный металлический каркас лодки обшит деревом, и внешне она полностью соответствует древнерусским судам XV века.

Наряду с другими декорациями фильма сквер станет частью туристического маршрута «Сердце Пармы». По данным краевого Агентства по туризму и молодёжной политике, его планируется запустить в 2021 году.

Напомним, в 2019 году на территории Губахинского округа прошли съёмки фильма по одноимённому роману Алексея Иванова «Сердце Пармы». Когда летний блок съемок завершился, кинокомпании подарили городу княжескую барку.

В центре сквера разместят информационные стенды, где будет представлена история съёмочного процесса. В рамках региональной подпрограммы «Развитие туризма» на реализацию проекта выделено 6,2 млн рублей.

Планируется, что благоустройство сквера завершится до 1 ноября 2020 года.

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