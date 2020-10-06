Подгорица, , 12:46 — REGNUM Заработная плата учителей в Черногории одна из самых низких в Европе по итогам 2018/19 учебного года, говорится в отчете европейской комиссии.

Самая низкая заработная плата наблюдается в странах с самым низким ВВП на душу населения (Латвия, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Черногория и Сербия), а самая высокая реальная заработная плата — в странах с самым высоким ВВП на душу населения (Дания, Германия, Ирландия, Нидерланды, Австрия, Финляндия, Исландия и Норвегия).

Таким образом, в Черногории годовая законная начальная заработная плата для обычных, квалифицированных учителей государственных школ составила за год 8132 евро, а, например, в Хорватии — 13 547 евро, в Словении — 18 658 евро, в Румынии — 8413 евро, в Греции — 13 104 евро, во Франции — 26 329 евро и т. д.

Однако, согласно этому исследованию, годовая заработная плата начинающих учителей в Черногории выше, чем в Сербии (6217), Северной Македонии (6038 для самого низкого и 6482 для самого высокого уровня образования), Албании (4214 для самого низкого и 5457 для самого высокого уровня образования), но и в Болгарии (5161 евро).