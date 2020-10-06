Москва, , 12:46 — REGNUM В Москве зафиксировано два негативных рекорда по коронавирусу, заявила 6 октября вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Так, за сутки 5 октября в Москве выявлено 4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

«И что ещё более печально — за прошедшие сутки мы госпитализировали более 1 тыс. людей с COVID-19 в больницы», — сказала она.

Таким образом, подчеркнула она, «мы уже вышли к пиковым значениям середины весны».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Москве выявлено 4082 случая заражения коронавирусом. Сутками ранее было выявлено 3537 случаев. Всего в Москве от осложнений, вызванных COVID-19, скончался 5401 пациент, выздоровели — 255 100. Всего выявлено 311 559 случаев.

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